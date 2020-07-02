Kastamonu'da "ormancılık ve tabiat turizmi" online toplantıda görüşüldü Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Üniversitesi (KÜ) iş birliğinde, "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası" toplantısı, online olarak düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Üniversitesi (KÜ) iş birliğinde, "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası" toplantısı, online olarak düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında, ormancılık ve tabiat turizmi alanında 2018 yılında ihtisas üniversitesi seçilen KÜ'de çalışmalar devam ediyor.

KUZKA'nın yönetim danışmanlığı desteği verdiği Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası çalışması kapsamında, ormancılık ve turizm paydaşlarının katılımıyla online toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda "Kastamonu Üniversitesinin ihtisaslaşma gelecek vizyonu", "Üniversitenin öncelikli hedefleri, kritik başarı faktörleri ve stratejik aksiyonları" ile "Genel değerlendirmeler" başlıkları altında ihtisaslaşma yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, ormancılık ve tabiat turizmi odaklı grup toplantılarının, stratejik yol haritası oluşturulması sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tercih edilmesi, ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında cazibe merkezi olması için, yetişmiş insan gücünün artırılması gerektiğini vurgulayan Genç, "Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile bilgi seviyesi yüksek ve etkin toplantı gerçekleştirildi. Danışmanlık firması tarafından stratejik yol haritasına katkı sağlayacak bir de rapor hazırlanacak." dedi.

Toplantıya KÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, KÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kutay Oktay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel Yakar, Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA