KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden "can vermek" için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden "can vermek" için çalışıyor

21.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:53

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinin eski haline kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinin eski haline kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen yıl eylül ayında çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangında yaklaşık bin hektar alan zarar gördü.

Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilk olarak bölgede ne kadar ağaç yandığını belirlendi, ardından yanan ağaçlar kesilmeye başlandı.

Kesim işleminin tamamlanmasının akabinde toprak işlenip fidan dikimine uygun hale getirilecek.

"Burayı da en kısa sürede eski haline getireceğiz"

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Karatepe İşletme Şefi Asuman Çelikbaş, AA muhabirine, yangının yaralarını sarmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Bölgede titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Çelikbaş, "Önce işletme şeflerimiz ve mühendislerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekipler damgalama işlemini tamamladı. Damga bittikten sonra temizleme çalışması başlatıldı." dedi.

Çelikbaş, bölgede kesim işleminin devam ettiğini belirterek, "Ardından burayı tekrar yeşillendireceğiz. Bir orman mühendisinin gayesi yeşil vatandır. Burayı da en kısa sürede eski haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kesimde çalışan Eyüp Şimşek ise çok büyük bir alanın yandığına işaret etti. Bölgede 1957 yılında yine yangın çıktığına değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"O zamanlar çocuktum. Bu ormanı kendimiz elimizle diktik ama 2020'de tekrar yandı. Gözümüz gibi bakıp koruduk, bu zamana getirdik ama yine yanmasına mani olamadık. Bizim ekmek teknemizdi. Kesimde çalışan kaç köyün insanı buradan ekmeğini kazanıyordu. Evimiz yansaydı bu ormanın geliri 2 senede bu evleri yeniden yapardı. Bu orman bu hale 60 yılda geldi. Şimdi 60 yıl işimiz kalmadı."

Çalışanlardan Sabri Şahin de yangının bölgeye çok büyük zararı olduğuna dikkati çekerek, "Bir an önce yeniden yeşillendirelim diye çabalıyoruz. Buralar yeşersin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an kesimini yapıyoruz. Temizlendikten sonra dikim olacak." diye konuştu.

KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden 'can vermek' için çalışıyor
KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden 'can vermek' için çalışıyor
KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden 'can vermek' için çalışıyor
KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden 'can vermek' için çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Ali Sunal Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ünal Karaman Özcan Bizati Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden "can vermek" için çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:57:11. #1.14#
title