Kastamonu'da orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
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Kastamonu'da orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangınında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kastamonu'da orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
17.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:10

Kastamonu'da çıkan yangınında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kastamonu merkeze bağlı Talipler köyü Germeçtepe Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Kastamonu ve Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlardan Ziya Demirci gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların zarar görmesine çok üzüldüğünü belirterek, "Buralara piknik yapmaya geliyorlar. Yangının ondan çıktığını düşünüyorum. Alevleri görünce Talipler köyünün muhtarıyla buraya geldik. Hemen itfaiyeye bildirdik. İtfaiye ile birlikte köy halkı olarak kazma kürek söndürme çalışmalarına katıldık." dedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Özgür Alantor
Özgür Alantor
AA Editörü
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