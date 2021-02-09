Son Dakika | KASTAMONU - Orman yangını mahalleye sıçradı
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Son Dakika | KASTAMONU - Orman yangını mahalleye sıçradı

09.02.2021 05:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 05:50

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.

Son Dakika | KASTAMONU - Orman yangını mahalleye sıçradı
Son Dakika | KASTAMONU - Orman yangını mahalleye sıçradı
Son Dakika | KASTAMONU - Orman yangını mahalleye sıçradı
Son Dakika | KASTAMONU - Orman yangını mahalleye sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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