Kastamonu'da orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da orman yangını (2)

24.10.2020 04:13 | Son Güncelleme: 24.10.2020 05:42

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara çok sayıda iş makinesiyle de destek veriliyor.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına köylüler ve orman işçileri de katılıyor.

Bölgenin sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Orman işçisi Ercan Özdemir, AA muhabirine, ormanda üretim yaparken duman görmeleri üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Yangının çıktığı yere geldiklerinde ekiplerin müdahaleye başladığını gördüklerini belirten Özdemir, "Dumanı görünce, haber vermek için bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda itfaiye ve arazözlerin geldiğini gördük. Biz de söndürme çalışmalarına katıldık. Hala da çalışmalara devam ediyoruz. Var gücümüzle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Özdemir, "Yangın hala devam ediyor. Canımız yanıyor ve çok üzülüyoruz. Bu ormanlar bizim geçim kaynağımız, hepimizin ekmek teknesi. Canlılar yok oluyor, ormanımız yok oluyor." diye konuştu.

Özdemir, bölgede bu mevsimde kullanılmayan yayla evlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Kastamonu'da orman yangını (2)
Kastamonu'da orman yangını (2)
Kastamonu'da orman yangını (2)
Kastamonu'da orman yangını (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Binnur Kaya Didem Soydan
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Metin Oktay Yücel İldiz
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da orman yangını (2) - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 05:42:06. #1.14#
title