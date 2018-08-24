Kastamonu'da Orman Yangını: 20 Dönümlük Alan Kül Oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan küle dönerken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Çavuş köyünde ormanlık arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

20 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, şu ana kadar 20 dönümlük orman arazisi küle döndü. Öte yandan vatandaşlar cep telefonları ile yükselen dumanı görüntülendi. İçişleri Bakanlığından açıklama İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Kastamonu'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın geniş alanda etkili olup, kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edilmektedir" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı köyü sınırına yakın alanda başlayan orman yangını 16.35'te yetkililere bildirilmiş olup yangına hemen müdahale edilmiştir.

Bölgeye orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23. Bölge, Karayolları 15. Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz ilçeleri itfaiye araçları sevk edilmiştir. Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etmektedir" denildi. Açıklamada, "Yangın geniş alanda etkili olup, kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edilmektedir. Yerleşim yerlerine dönük bu aşamada bir tehdit olmadığı değerlendirilmekte olup olay bu yönüyle Kastamonu Valiliğimiz ve AFAD tarafından yakınen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.