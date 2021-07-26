KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
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KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kabalar köyü mevkisinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevredekiler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. İlçede konuşlu helikopter de yangına havadan müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI; 3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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