Kastamonu'da orman ve anız yangınları

10.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:54

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 farklı bölgede orman ve anız yangını meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın ihbarı Kutluca köyünden, ikinci yangın ihbarı Sakızcılar köyünden ve üçüncü yangın ihbarı ise Şen Mahallesi'nden geldi.

Sakızcılar köyündeki yangın, cami hoparlöründen yapılan yardım çağrısı ile köylüler tarafından söndürüldü.

Diğer yangınlar ise Bozkurt Belediyesi ile Bozkurt ve Çatalzeytin Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarda küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

Kaynak: AA