Kastamonu'da onlarca kuş yolda telef olmuş halde bulundu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yol üzerinde onlarca kuş telef olmuş halde bulundu.

Olay, Devrekani ilçesine bağlı Hacıhasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir sürücü yol üzerinde çok sayıda kuşun hareketsiz şekilde bulunduğunu fark etti. Vatandaş henüz belirlemeyen sebeple telef olan kuşları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaş yaklaşık 50 kuşun ölü olduğunu ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı