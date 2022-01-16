Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.

Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.