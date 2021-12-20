Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilata alınan Yatılı Bölge Ortaokulundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilata alınan Yatılı Bölge Ortaokulundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tadilatta olduğu için boş olan okuldan çeşitli araç gereçlerin yanı sıra bazı mutfak malzemelerinin çalındığını fark eden okul idaresi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerinde çalışma başlatan Taşköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, okul demirbaşına kayıtlı 75 parça malzeme ele geçirildi.

Kamyonette bulunan S.S, F.K, H.O, C.A.S. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, F.K. ve H.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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