Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti Kastamonu'da 2 öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptıkları siperlikleri polislere verdi.

Kastamonu'da 2 öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptıkları siperlikleri polislere verdi.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezinde bilişim teknolojileri öğretmeni Burhan Turgut ile teknoloji tasarım öğretmeni Hakkı Münip Buyan, atölyede siperlik üretimi gerçekleştiriyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Türkmen, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit ve Burhan Turgut, üretilen 150 siperliği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özmer'e teslim etti.

Siperlikler polis memurlarına dağıtılmaya başlandı.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin siperlik ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gece gündüz demeden çalışan polislerimiz ihtiyaç duyduğu sürece üretime devam edebiliriz." dedi.

Kaynak: AA