Kastamonu'da Öğretmene Şiddete Tepki

KASTAMONU'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin öğretmenini darbettiği iddia edildi. Kentte şubesi bulunan eğitim sendikaları, akşam saatlerinde okulun önünde bir araya gelerek saldırıyı protesto etti.

Kız öğrencilerin eğitim gördüğü 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, geçen Pazartesi bir öğrencinin öğretmenini darbettiği iddia edildi. Diğer öğretmen ve öğrencilerin müdahalesiyle öğretmen kurtarıldı. Kentte şubesi bulunan eğitim sendikaları, akşam saatlerinde okulun önünde bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Olay nedeniyle derin bir üzüntü ve kaygı yaşadıklarını belirten Eğitim İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen sendikalarının Kastamonu şube yetkilileri, okudukları ortak bildiri ile saldırıyı protesto etti. 'Yeter artık, öğretmene şiddeti durdurun' yazılı pankart taşıyan sendika temsilcileri adına ortak bildiriyi Eğitim İş Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal okudu. Saldırıya maruz kalan öğretmenin öğrencinin elinden zor kurtarıldığını belirten Bal, şunları söyledi:

"10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapmakta olan bir öğretmen arkadaşımız, pazartesi günü okul içerisinde bir öğrencinin fiziki saldırısına uğrayarak darbedildi. Çevrede bulunan öğretmen arkadaşların ve öğrencilerin müdahale etmelerine rağmen saldırganın elinden zorlukla kurtarıldı. Güzide bir okulumuzda meydana gelen bu vahim olay hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Okulumuzda görev yapmakta olan öğretmen arkadaşlarımız yaşanan saldırı nedeniyle büyük bir moral bozukluğu içerisindedirler. Bizler, eğitim ve bilim iş kolunda örgütlü bulunan sendikaların Kastamonu şubeleri olarak bu vahim olay karşısında dayanışma bilinci ve sorumluluğu içinde okulumuzu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve her zaman yanlarında olacağımızı belirttik. Bu türden vahim olayların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

'ŞİDDET OLAYLARINDA CİDDİ TIRMANIŞ'

Son yıllarda okullarda öğretmenlere yönelik öğrenci, veli ya da öğrenci yakını kaynaklı şiddet olaylarında ciddi bir tırmanış olduğunun herkes tarafından gözlemlenebildiğini ifade eden sendika temsilcileri, bu olayların kamuoyunda yeterince kendine yer bulmadığını belirterek, yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm beklediklerini dile getirdi.

- Kastamonu