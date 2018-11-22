Kastamonu'da Öğretmene Şiddete Sendikalardan Tepki

Kastamonu'da bir öğretmenin kız öğrenci tarafından darbedilmesine kentteki eğitim sendikaları tepki gösterdi.

10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen Eğitim Bir Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen'in Kastamonu şube yetkilileri ve öğretmenler, 19 Kasım'da, 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen G.E'nin kız öğrenci Ö.Ö. tarafından darbedilmesini protesto etti.

Ortak bildiriyi okuyan Eğitim İş Kastamonu İl Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal, eğitim ve bilim iş kolunda örgütlü sendikaların şubeleri olarak bu vahim olay karşısında dayanışma bilinci ve sorumluluğu içinde hareket ettiklerini söyledi.

"Okulumuzu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve her zaman öğretmenlerimizin yanlarında olacağımızı belirttik." diyen Bal, "Bu türden vahim olayların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bal, olayın idari ve adli yönden soruşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.