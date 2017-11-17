Kastamonu'da Öğrencilere Mont ve Bot Yardımı

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği tarafından Kastamonu'da 180 öğrencinin bot ve kışlık giysi ihtiyacı karşılandı.



Dernek Başkanı Hasan Türksel'in de aralarında bulunduğu heyet, Kastamonu merkez ve ilçelerindeki okulları ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi 180 öğrenciye getirdikleri mont, bot ve çorapları teslim etti.



Türksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl da yardımda bulunduklarını söyledi.



Cerablus'ta geçen yıl 3 köyün tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Türksel, "Giyecekten yiyeceğe, kitaptan diğer ihtiyaçlara kadar elimizden geldiğince yardım ettik. Bu konuda da oldukça başarılı olduk." dedi.



Bir fikir hareketi olduklarını vurgulayan Türksel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seven, ona sahip çıkan bir derneğiz. Siyaset ve hiçbir partiyle işi olmayan, cumhurbaşkanı ve devletine sahip çıkan bir topluluğuz." diye konuştu.



Türkiye'nin her noktasında bulunduklarını dile getiren Türksel, "İş adamları, çalışanlar ve ev hanımlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aslında Türkiye'nin kendisiyiz. Elimizden geldiğince eğitime destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.