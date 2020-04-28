Kastamonu'da öğrenciler ramazan ve orucu kısa filmle anlattı Kastamonu'da bir ortaokulun öğrencileri ramazan ve oruç ile ilgili duygularını, mutluluklarını kısa film çekerek anlattı.

Kastamonu'da bir ortaokulun öğrencileri ramazan ve oruç ile ilgili duygularını, mutluluklarını kısa film çekerek anlattı.

Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu 5. sınıftan 16 öğrenci, videolarda ilahiler ve maniler söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Okul müdürü Cengiz Günday AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların koronavirüs nedeniyle boş kaldığını belirtti.

Ramazan ayına ulaşmanın büyük sevincini ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Günday, "Kovid-19 sebebi ile evde kalan çocuklarımızla farklı bir etkinlik yaptı. Öğrencilerimiz çektikleri videoları birleştirip güzel bir kısa film hazırladı. Öğrencilerimiz yaşadıkları sevinci ve mutluluğu bu videolarla anlatmaya çalıştılar. Tüm öğrencilerimi kutluyorum." diye konuştu.

Günday, ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.

Kaynak: AA