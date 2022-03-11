Kastamonu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın "ruhunu" tuvale aktardı - Haberler

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Kastamonu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın "ruhunu" tuvale aktardı

AA - Erkut Kargın - Güncel
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Kastamonu'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın

Kastamonu'da 30 öğrenci, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla resim sergisi açtı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 30 öğrenci, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla resim sergisi açtı.

Orhan Şaik Gökyay Lisesi Görsel Sanatlar Lisesi öğrencilerin yaptığı 30 eser, kentteki bir alışveriş merkezinde yapılan törenle sergilenmeye başlandı.

Orhan Şaik Gökyay Lisesi Görsel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Nilay Özdinç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerle sergiyi açtıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergideki eserlerin 4'ünün dijital baskı olduğunu, bazılarının sulu, bazılarının da pastel boyayla yapıldığını anlatan Özdinç, "Çocuklar daha çok kendilerini nelerle ifade etmek istiyorlarsa onunla ilgili teknikle çalışmayı tercih etti. Güzel bir sergi olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız bilinçlendi, eğlendi." dedi.

Sergiye Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Yurt ile vatandaşlar katıldı.

Sergi, 13 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.

AA / Erkut Kargın - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kastamonu, Mart, Güncel, Haberler

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