Kastamonu'da öğrenciler 1,5 ton atık pilin doğayı kirletmesini önledi

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında okullarda 1 ton 549 kilogram atık pil toplandı.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanyada birinciliği, öğrencilerin 795 kilogram pil topladığı Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. 166 kilogram pilin toplandığı Merkez Ortaokulu ikinci, 128 kilogram pil toplanan Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

İl genelinde 52 okulun katıldığı kampanya kapsamında 1549 kilogram atık pil toplandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından kampanya birincisi okula dizüstü bilgisayar, ikinciye masa üstü bilgisayar, üçüncüye de yazıcı, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu Belediyesi, ayrıca kampanyaya katılan ve 10 kilogramın üzerinde atık pil toplayan tüm okullara da hediyeler gönderecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, Türkiye'nin son dönemde kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda Atık Pil Toplama Kampanyası'nın önem taşıdığını dile getiren Vidinlioğlu, "Bir pil, 600 bin litre suyu kirletebilmekte. Bu da 11 kişinin yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Bir pil, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 metrekarelik alandaki toprağı da kirletiyor." dedi.

Okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere kampanyalarına katılarak suyu ve doğayı korumaya yönelik mücadelelerine destek oldukları için teşekkür eden Vidinlioğlu, bilinçli yeni neslin çevreyi koruyacağına inandığını belirtti.

Kullanım ömrünü tamamlayan pil ve bataryaların ayrı alanlarda biriktirilmesini isteyen Vidinlioğlu, "Okullarda, marketlerde ve muhtarlıklarda oluşturduğumuz atık pil toplama noktalarına bu pilleri bırakalım. Toplumsal bilinci sağlayabilirsek kaynaklarımızı ve çevremizi koruyabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu