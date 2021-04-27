Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'da bir odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'da bir odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırçeşme Mahallesi Tepeyolu Sokak'ta Mualla Özçiftçi'ye ait odunlukta yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Mualla Özçiftçi'ye ait iki ev ile Halil Topaloğlu'na ait iki eve de sıçradı. Evlerden sadece birinin kullanıldığı belirtilirken, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Avni Çakır da yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü aktaran Çakır, "3 ev tamamen, bir ev kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği yapıda meydana geldi. Bitişik nizam olan diğer eve de sıçradı." dedi.

Ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Çakır, "Arkadaşlarımız seri bir şekilde müdahale ettiler. Yangında zarar gören evlerden sadece birinde sürekli oturum var. Kendisiyle görüşme yaptık. Şu an için çocuklarının yanına geçecek ama biz de AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ikametgahıyla ilgili sorunu çözeceğiz." diye konuştu.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının boyutları ortaya çıktı.

Yangında göçen evlerin molozlarının altından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Göçen evlerdeki molozlar kepçelerle çıkartılarak taşınıyor.

Söndürme çalışmalarının bir süre daha devam edeceği belirtilirken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı beklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor