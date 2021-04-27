Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bir odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'da bir odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırçeşme Mahallesi Tepeyolu Sokak'ta Mualla Özçiftçi'ye ait odunlukta yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Mualla Özçiftçi'ye ait iki ev ile Halil Topaloğlu'na ait iki eve de sıçradı. Evlerden sadece birinin kullanıldığı belirtilirken, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Avni Çakır da yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü aktaran Çakır, "3 ev tamamen, bir ev kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği yapıda meydana geldi. Bitişik nizam olan diğer eve de sıçradı." dedi.

Ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Çakır, "Arkadaşlarımız seri bir şekilde müdahale ettiler. Yangında zarar gören evlerden sadece birinde sürekli oturum var. Kendisiyle görüşme yaptık. Şu an için çocuklarının yanına geçecek ama biz de AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ikametgahıyla ilgili sorunu çözeceğiz." diye konuştu.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının boyutları ortaya çıktı.

Yangında göçen evlerin molozlarının altından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Göçen evlerdeki molozlar kepçelerle çıkartılarak taşınıyor.

Söndürme çalışmalarının bir süre daha devam edeceği belirtilirken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı beklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:50:08. #1.14#

title