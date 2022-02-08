Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayında 156 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayında 156 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBER), sosyal medya hesaplarını takip etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Ocak ayı içerisinde SİBER ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 156 adet sosyal medya hesabı tespit edildi.

Belirlenen sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında ilgili işlemler başlatılırken, ayrıca 94 adet "Dijital Materyalin İmaj Alma ve İnceleme İşlemleri" gerçekleştirildiği bildirildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Medya, Ocak, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title