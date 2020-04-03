Kastamonu'da Nisan ayında kar sürprizi Kastamonu'da Nisan ayında kar sürprizi Kastamonu'da Nisan ayında aniden bastıran kar yağışı şaşkınlığa yol açtı.

Kastamonu'da Nisan ayında kar sürprizi

KASTAMONU - Kastamonu'da Nisan ayında aniden bastıran kar yağışı şaşkınlığa yol açtı.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak Mevkisinde seyreden sürücüler, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Kışlık lastik uygulamasının da bittiği bir dönemde kar yağışının etkili olması sürücülerde ise paniğe neden oldu.

Kastamonu'dan Cide ilçesine gitmekte olan sürücülerden Alperen Erkuş, "Nisan ayında kar yağmasını normalde beklemiyorduk. Bugün 3 Nisan ve kar yağışı da bir hayli etkili oluyor. Şu anda inanılmaz bir derecede kar yağışı yağıyor. Bu durum karşısında son derece şaşırmış durumdayım. Mevsimlerin bu kadar değişmesi" dedi.

Mart ayında kış lastiği uygulamasının sona erdiğini hatırlatan ve araçlarına yazlık lastik taktığını söyleyen Erkuş, "Kışlık lastik uygulaması sona erdi. Şu anda kar yağışı bir hayli etkiliyor oluyor. Bu durumda sürücüleri bir hayli zor durumda bırakacağı benziyor" diye konuştu.

Erkuş, aracında yazlık lastik olması ve kar yağışının da yağması nedeniyle Cide ilçesine gitmekten vazgeçtiğini ve Kastamonu'ya geri döneceğini kaydetti.

Kaynak: İHA