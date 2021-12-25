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Kastamonu'da nergis gelir kapısı oldu

Kastamonu'da nergis gelir kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde halk pazarında yerini alan zellangadef çiçeği, köylünün gelir kapısı oldu.

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KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde halk pazarında yerini alan zellangadef çiçeği, köylünün gelir kapısı oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde salı ve cumartesi günleri kurulan organik semt pazarında, köylünün yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra, rengarenk çiçekler tezgahları süsledi. Orman köylerinde ve bahçelerinde toplanan zellangadef (nergis) çiçeği de tezgahlarda yerini aldı. Nergisin demeti 3 ila 5 TL arasında satışa sunuluyor.

Nergisin yaşlılar tarafından tercih edildiğini belirten bir esnaf, "Zellangadef çiçeğimizi en çok yaşlılarımız tarafından daha çok tercih ediliyor. Ben bu çiçeği evimin bahçesinde yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim bu çiçeği de pazarda vatandaşlarımızın hizmetine sunuyorum. Nergis peygamber çiçeği olarak bilinir ve nergisin hoş görüntüsü ve mis kokusunun hastası çoktur. Nergis çiçeğini herkes hayatında bir kere alıp koklamalı, ferahlatıcı bir kokusu var" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da nergis gelir kapısı oldu

Kastamonu'da nergis gelir kapısı oldu

Kastamonu'da nergis gelir kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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