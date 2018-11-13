Kastamonu'da, Muhtarlara Kurs Verilecek

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, kendilerine tahsis edilen yeni konaklarında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de bir ilke imza atarak, muhtarlar için kurs açacaklarını duyuran Yapıcıoğlu, kursların ana niteliğinin sosyal hayatta iletişim olacağını belirtti.

Yeni dernek binasında gazetecilere konuşan Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, 17 Kasım 2018 Cumartesi Günü kursun başlayacağını söyledi. Yapıcıoğlu, "20'şer kişilik gruplar halinde kurslarımız gerçekleşecek. Bu kurslardan yararlanmak isteyen muhtarlarımızın, derneğimize müracaat etmeleri durumunda kurstan faydalandırabiliriz. Kursumuzun ana niteliği Sosyal Hayatta İletişim. Bu programız yaklaşık 32 saatlik bir program. Ayrıca muhtarlarımız dışında, muhtar adaylarımıza ya da siyasi çalışmalar içerisinde bulunan vatandaşlarımıza da Halkla İlişkiler ve Protokol Kursu'muz hizmet vermektedir. Bu kurslarda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Kurs bitiminde de katılımcılara sertifika verilecek. Kastamonu'da muhtarlık camiası olsun, STK'lar olsun bunların arasında farkındalık oluşturmak ve en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz" dedi.

"Sivas'ta da Kastamonu'yu temsil ettik

Hafta sonunda Sivas'ta düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 42'nci istişare toplantısına katıldıklarını söyleyen Yapıcıoğlu; "Sivas'ta da Kastamonu'yu temsil ettik. Dernek başkanlarına Kastamonu hakkında bilgi verdik. Çalışmalarımızı onlara aktardık. Kendileri de bu tür çalışmalar yapabileceğini belirtiler. Kastamonu olarak bizim bir farkındalığımız var. Bunu da biz muhtarlar olarak en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Sivas'ta Azdavay'da Kaymakamlık görevini yürütmüş olan, Sayın Sivas Valimiz Kastamonu'nun güzelliklerini anlattı. Sayın Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sayın Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile de değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerini Kastamonu'ya davet ettik. Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olması hasebiyle, artık turizm şehri olma yolunda emin adımlarla devam ettiğini ve bu doğrultuda Kastamonu'nun önünün açık olduğunu vurguladılar" ifadelerini kullandı.

"Biz ilimizde de bayan muhtar adaylarımızı da görmek istiyoruz"

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Yapıcıoğlu adaylık sürecinde kadınları muhtar adayı olarak görmek istediklerini belirtti. Yapıcıoğlu, "Bu seçimlerde mevcut muhtarlarımız ve muhtar adaylarımız olacaktır. Bu çalışmalar haliyle devam edecektir. Biz ilimizde de kadın muhtar adaylarımızı da görmek istiyoruz. Türkiye'de artık kadın adaylarla da ileriye yürünüyor. Ayrıca muhtar adaylarımızın bir projelerinin olmasını ve bunu da seçmenlerine sunarak, bir hedef kitlesi oluşturmasını istiyoruz. Seçmen muhtardan ne bekler, muhtar seçmenine ne vaat edebilir? Bunların hayat bularak, seçmenin önüne projelerle çıkılmasını ve bu projeler doğrultusunda bu hedeflere yönelmelerini istiyoruz. Muhtarın mahallesinde ve köyünde bir hedefi olmalı. Muhtarımız bende bunu yaptım diyebilmeli" şeklinde konuştu.

"Köylerimizde artık mahalle statüsüne kavuşuyor"

Köylerin geliştiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız en son Hazine ve Maliye arazilerinin Valiliğe bildirilmek suretiyle köy konağı, muhtarlık binası ile ilgili çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca hükümetimiz muhtarlar için müjdeli bir paket hazırlandığını belirtti. Bu da muhtarlığın önemini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda köy yollarımızda ve köy içlerinde çalışmalar söz konusu. Köylerimizde artık mahalle statüsüne kavuşuyor. Bundan dolayı Kastamonu Muhtarlar Derneği olarak, 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 31 Mart seçimleri sonrasında Kastamonu'daki projelerin devamlılığı önemli. Kastamonu için hayırlısı ne ise olsun. Birlik ve beraberlik içinde bir seçimin olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU