Kastamonu'da motosiklet tutkunları ramazan ayında erzak kolisi dağıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da motosiklet tutkunları ramazan ayında erzak kolisi dağıtıyor

Kastamonu'da motosiklet tutkunları ramazan ayında erzak kolisi dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, 37 Riders Motosiklet Kulübü üyeleri ramazan ayında 10 ilçede erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Kastamonu'da, 37 Riders Motosiklet Kulübü üyeleri ramazan ayında 10 ilçede erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği, ramazan ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasında Küre, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Doğanyurt, Cide, Ağlı, Seydiler, Şenpazar ve Taşköprü ilçelerinde ihtiyaç sahibi 150 aileye erzak kolisi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Fatih Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl da benzer bir kampanya yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Peker, "Ramazan ayı dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımız dahilinde bir kampanya oluşturduk. 10 ilçemizde 150 haneye gerek adrese teslim gerekse de yetkililer aracılığıyla erzak dağıtımı gerçekleştirdik. Kastamonu'nun tanıtımı noktasında çalışmalarımızı gerçekleştirirken, aynı zamanda da yardım kampanyalarıyla farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz erzak dağıtım kampanyasını umarım önümüzdeki yıllarda da gerçekleştiririz." dedi.

Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu aktaran Peker, "Bu günlerde hep birlikte olup omuz omuza vermemiz gerekmekte. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince buna katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Hurma yemeniz için 10 önemli neden
Hurma yemeniz için 10 önemli neden
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da motosiklet tutkunları ramazan ayında erzak kolisi dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:34:18. #1.14#

title