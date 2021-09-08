Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde liman mevkiinde M.T. idaresindeki 34 ZZ 7811 plakalı otomobil ile Ramazan Uz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı