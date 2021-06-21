Kastamonu'da "mobil kısırlaştırma aracı" hizmete girdi

Kastamonu'da, sokak hayvanlarının tedavilerinin de yapılacağı "mobil kısırlaştırma aracı" Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından hizmete sunuldu.

Kastamonu'da, sokak hayvanlarının tedavilerinin de yapılacağı "mobil kısırlaştırma aracı" Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından hizmete sunuldu.

Veteriner kliniği şeklinde tasarlanan araç, Kastamonu'nun kent merkezi ile 19 ilçesinde hizmet verecek. Yürütülecek çalışmayla sokak hayvanları kısırlaştırılırken, ihtiyaç halinde hayvanların tedavi ve bakımları yapılacak.

Vali Avni Çakır, KASMİB binası önünde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, aracın son derece modern, en son teknolojiyle donatılmış gezici bir hastane olduğunu söyledi.

Aracın ilk olarak İnebolu ilçesinde faaliyetlerine başlayacağını dile getiren Çakır, "Özellikle sahil bölgelerimizde yazın artan nüfusla beraber çok aşırı miktarda dışarıdan kedi köpek gibi hayvanlarımızın bölgemize gelişi ve tatil süreci sonrasında bölgemizde kalışları söz konusuydu. Son derece kontrolsüz bir görüntü ortaya çıkıyor. Devreye sokacağımız bu aracımızla beraber bu konuda sokak canlılarımıza en üst seviyede sağlık hizmeti vermiş olacağız." diye konuştu.

Bu konuda ilçe belediyelerinin de üzerlerine düşen yükümlülükler olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Çünkü sadece operasyon ile bitmiyor. Operasyon sonrasında da hayvanların belirli bir rehabilite döneminden geçmesi için uygun alanların oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı. Burada sadece kısırlaştırma yapmayacağız. Sokak hayvanlarının her türlü rahatsızlıklarında cerrahi müdahale gerekiyorsa onları ve aşılamaları konusunda da arkadaşlarımız her türlü hizmeti verecekler. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu