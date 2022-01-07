Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada kazada H.A. isimli vatandaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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