Kastamonu'da minibüs devrildi: 6 yaralı

06.10.2019 18:08

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu Toprakköprü mevkisinde, Abdullah Özmen (25) idaresindeki 55 PN 447 plakalı minibüs devrildi.

Kazada, sürücü ile Ahmet (20) ve Seyfi Özmen (26), Sefa Ay (21), Mehmet Sezer (22) ve Yunus Emre Ateş (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA