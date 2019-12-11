Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kastamonu'da minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:00
Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

'da minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bozkurt ilçesinde, akşam namazı için Kayalar Köyü Camisine gelen vatandaşlar, minarede mahsur kalan kediyi fark etti.

Kayalar Mahallesi Muhtarı Salih Yıldız'ın vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları yavruyu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi, ekiplerce salıverildi.

Yıldız ile vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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