Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kastamonu'da minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kastamonu'da minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bozkurt ilçesinde, akşam namazı için Kayalar Köyü Camisine gelen vatandaşlar, minarede mahsur kalan kediyi fark etti.
Kayalar Mahallesi Muhtarı Salih Yıldız'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları yavruyu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi, ekiplerce salıverildi.
Yıldız ile vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.