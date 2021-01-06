KASTAMONU - Meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı
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KASTAMONU - Meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı

06.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:32

Kastamonu'nun Abana ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu meyve ağaçlarının tomurcuklanıp çiçeklenmeye başlaması görenleri şaşırttı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu meyve ağaçlarının tomurcuklanıp çiçeklenmeye başlaması görenleri şaşırttı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgede son 50 yılın en sıcak ve kurak kış mevsimlerinden biri yaşanıyor.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ilçeye bağlı Altıkulaç köyünde meyve ağaçları, kış olmasına rağmen rengarenk çiçeklerle süslenmeye başladı.

Bu durum görenleri hem endişelendirdi hem de şaşırttı.

Köyde tarımla uğraşan İlhami Tığlı, AA muhabirine, bahçesinin bakımını yapmak üzere geldiği tarlasındaki meyve ağaçlarının dallarında, çiçeklerin gözüne çarptığını söyledi.

Ağaçları incelediğinde dalların tomurcuklandığını ve çiçek açtığını gördüğünü belirten Tığlı, "4 sene önce buralarda yarım metreye yakın kar vardı. Bırakın bahçede çalışmayı, girmek bile mümkün değildi. Bu mevsimde, bu aylarda buraya giremememiz lazım fakat havaların çok güzel olması sebebiyle bahçemizin bakımını yapıyoruz. Enteresan bir şey, bu zamanda böyle bir hava olması." ifadelerini kullandı.

Tığlı, bahçedeki meyve ağaçlarının uyandığına dikkati çekerek, "Gerçekten iklim değişikliği son derece enteresan bir şey. Şu anda bütün ağaçlarımız uyanmak üzere, inşallah hayırlısı olur. İklim değişikliği şu anda her şeyi etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

KASTAMONU - Meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı
KASTAMONU - Meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı
KASTAMONU - Meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı
KASTAMONU - Meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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