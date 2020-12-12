Son dakika haberi: KASTAMONU - Trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi: KASTAMONU - Trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

12.12.2020 02:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 02:35

Son dakika haberler: Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Okan Mutaf'ın kullandığı 34 HP 0419 plakalı otomobil, Hasan Cırıkoğlu idaresindeki 74 BM 102 plakalı otomobil ile Kastamonu-Taşköprü yolu Ayvalı köyü yakınlarında çarpıştı.

Cırıkoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilin sürücüsü Mutaf ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Son dakika haberi: KASTAMONU - Trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: KASTAMONU - Trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: KASTAMONU - Trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: KASTAMONU - Trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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