Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor
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Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:49
Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor

'nun Bozkurt ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından beyaz örtünün sonbahar renkleriyle bütünleşmesi, seyrine doyum olmayan güzellikler oluşturdu.


Göynük ve Yaralıgöz dağlarının eteklerindeki köylerde sonbaharda oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara, karın beyazı da eklendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeyi Anadolu Ajansı ekibi drone ile görüntüledi.

Kaynak: AA
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