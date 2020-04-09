Kastamonu'da meslek lisesi mezunları, sağlık çalışanları için kısa film hazırladı Kastamonu'da meslek lisesi mezunları, sağlık çalışanları için kısa film çekti.

Kastamonu'da meslek lisesi mezunları, sağlık çalışanları için kısa film çekti.

Kastamonu Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden sağlık hizmetleri alanındaki eğitimlerini tamamlayıp geçen yıl mezun olan 11 arkadaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kısa film hazırlamaya karar verdi.

Evlerinde çektikleri videoları montajlayan arkadaşlar, görüntüyü sosyal medyada yayımladı.

İrem Sönmezışık, AA muhabirine, pandemi sürecinde görev yapan sağlık çalışanları için video çekmek istediklerini belirterek, bir dönem sağlık kuruluşlarında stajyer öğrenci olarak çalıştıklarını söyledi.

Sönmezışık, şunları dile getirdi:

"Sağlıkçı ruhu ile bu süreçte sağlık çalışanları için 'Buradayız' demeyi amaçladık. Filmimizin bizler için büyük uğraş veren doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisinden sağlık memuruna kadar tüm fedakar neferlere motivasyon sağlamasını amaçladık.

Ayrıca, Türkiye'ye 'Evde kal' mesajı da vermek istedik."

Kaynak: AA