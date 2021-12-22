KASTAMONU - Meşe külünde pişirilen çörek coğrafi işaret aldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Araç kül çöreği", Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alarak tescillendi.

Köy unu ve tarhanası, maya, süt, karbonat, su, sıvı ve katı yağ bileşenlerinin yoğrulmasıyla oluşturulan hamurun mayalanmasının ardından meşe külünün üzerine serilerek pişirilen "Araç kül çöreği", Araç Belediye Başkanlığının 18 Şubat 2020'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda tescillendi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra ilçede unutulmaya yüz tutan, yöreye has ürün ve lezzetleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Sarıkaya, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları müracaatla Araç kül çöreğinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını belirterek, "Bu vesile ile tescil sürecini takip eden ve büyük emeği geçen belediyemiz personeline ve desteklerini esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü değerli öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun." dedi.