Kastamonu'da mermer ocaklarında izinsiz kullanılan patlayıcı bulundu
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 mermer ocağına izinsiz kullanılan patlayıcı madde operasyonu düzenlendi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 mermer ocağına izinsiz kullanılan patlayıcı madde operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde ve Bomba Arama İmha Timi ekipleri, izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilen 3 mermer ocağında arama yaptı.
Bomba tespit köpeği de kullanılan aramada 129 kilogram sodyum klorat, 106 metre uzunluğunda kablo ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili mermer ocaklarının sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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