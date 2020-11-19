Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy'un "Nasrullah vaazı" 100. yılında anıldı
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Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy'un "Nasrullah vaazı" 100. yılında anıldı

19.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:42
Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy'un

Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde Nasrullah Camisi'nde verdiği vaazın 100'üncü yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde Nasrullah Camisi'nde verdiği vaazın 100'üncü yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şubesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından sendika binasında düzenlenen anma etkinliğine, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan telekonferansla katılarak vaaz ile ilgili bilgi verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Millet olmanın da birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Hepimizin gelecekle ilgili hayallerimiz var, ülkemizle ilgili hayallerimizin de ortak olması lazım. Birbirimizi sevmedikçe başarılı olamayız." diye konuştu.

TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin de Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anarak, Milli Mücadele'nin önemine değindi.

Türkiye'nin aradan 100 yıl geçmesine rağmen yine bir beka mücadelesi verdiğini söyleyen Zengin, "Dikkat edin Milli Mücadele'de açılan bütün cepheler şu anda açılmıştır. En son Kafkas Cephesi kalmıştı, o cephemiz de açıldı. Hamdolsun orada da Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir başarı gösterdiler. İşgal altındaki toprakları kurtardılar." ifadesini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu da Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'dan çıkıp bütün Türkiye'de Milli Mücadele'nin önemini anlattığını belirtti.

Bu illerden bir tanesinin de Kastamonu olduğuna işaret eden Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu, Milli Mücadele açısından önemli. Bu memlekette Türkiye'nin en çok şehit veren köyü Kastamonu'dadır. Yine bu memleket İstiklal Yolu ile mühimmat taşıyan memlekettir. Bu anlamda bizler, bunu yad etmek adına bir etkinlik düzenledik. Bunun önümüzdeki yıllarda da sürmesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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