Kastamonu'da mayıs ve haziranda kapalı olan "Sarımsak Pazarı" açıldı
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Kastamonu'da mayıs ve haziranda kapalı olan "Sarımsak Pazarı" açıldı

Kastamonu'da mayıs ve haziranda kapalı olan 'Sarımsak Pazarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"na temmuza kadar getirilen satış yasağı kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen "Taşköprü sarımsağı"na temmuza kadar getirilen satış yasağı kaldırıldı.

Taşköprü sarımsağının temmuzda başlayan satışı, nisan sonunda tamamlanıyor. Bu kapsamda mayıs ve haziranda yol kenarları ile ilçedeki pazarlarda satışına yasak getirilen sarımsak, tekrar satılmaya başlandı.

İlçenin cuma pazarı alanında düzenlenen programda 2021 yılı Taşköprü sarımsağı sezon açılışı ve Taşköprü Sarımsak Takip Sistemi'nin (TSTS) tanıtımı yapıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Taşköprü sarımsağının kalitesiyle ön plana çıktığını söyledi.

Diğer sarımsakların da pazarlarda Taşköprü sarımsağı adıyla satıldığını anlatan Vidinlioğlu, "Üreticiler olarak ürünümüzün kıymetini bilip, tohumunu koruyacağız. Sertifikalı ürün yetiştirmek çok önemli. Böylece pazarlama gibi bir derdiniz olmuyor. Böyle garanti bir durum söz konusu." dedi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ise TSTS ile Taşköprü sarımsağının korunması ve rekabet gücünün artırılması çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Bu yıl 16 kişiye 6 bin 720 kilogram ata tohumunu ücretsiz dağıttıklarını anlatan Partal, sisteme 2 bin 438 üreticinin kaydedildiğini ve 21 bin dönüm arazinin alındığını kaydetti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da sarımsak takip sistemini hayata geçirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Diğer sarımsakların 3 ay raf ömrünün olduğunu ifade eden Çatal, "Bizim sarımsağımızın bir yıllık raf ömrü var. Sarımsağımız, diğerleriyle yarışmaya bile çıkmaz. Çiftçilerimiz kendisine güvensin. Taşköprü sarımsağı bundan sonra daha da fazla hak ettiği yerde olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ne üye olan çiftçilere üyelik belgeleri takdim edildi, ardından "Sarımsak Pazarı"nın 2021 yılı sezon açılışının kurdelesi kesildi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı ve MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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Kastamonu'da mayıs ve haziranda kapalı olan "Sarımsak Pazarı" açıldı - Haberler
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