Kastamonu'da Mayıs ayının sonunda kar sürprizi
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Kastamonu'da Mayıs ayının sonunda kar sürprizi

Kastamonu'da Mayıs ayının sonunda kar sürprizi Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı ile yüksek kesimlerde Mayıs ayının sonu olmasına rağmen kar sürprizi yaşandı.

22.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:45

Kastamonu'da Mayıs ayının sonunda kar sürprizi

KASTAMONU - Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı ile yüksek kesimlerde Mayıs ayının sonu olmasına rağmen kar sürprizi yaşandı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda mayıs ayının son haftasına girilirken, kar yağışı sürpriziyle karşılaşıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında erken kapanan kayak sezonunun ardından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tamamen kapatılan Ilgaz Dağı Milli Parkı, Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Ayrıca Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yurduntepe Mevkisinde de kar yağdı.

Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Kastamonu'da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Kastamonu'da il merkezine aralıklarla yağmur yağarken, şehrin yüksek kesimleriyle Ilgaz Dağına da kar yağmaya devam ediyor. Mayıs ayının son haftasına girilirken yaşanan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.

Kastamonu'da Mayıs ayının sonunda kar sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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