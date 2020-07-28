Kastamonu'da maske, hijyen ve sosyal mesafe anonsu yapılacak Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili anons yapılacak.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili anons yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, belediye anons sistemi ile emniyet ve jandarma araçlarından belirli aralıklarla maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda duyuru yapılacağı belirtildi.

İkaz anonslarında maske takmayanlara 900 lira para cezası uygulanacağı bilgisinin de yer alacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram öncesinde il dışından bayram tatilini ilimizde geçirmek amacıyla gelen kişilere kolluk kuvvetleri tarafından ilimiz girişinde bilgilendirme ve uyarı çalışmaları yapılacak. Toplu bulunulan pazar yeri, cenaze töreni, düğün ve marketlerde denetimlerin artırılacak. Yapılan çalışmalar ve işlemlerle ilgili sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları kullanılarak salgın kontrolü amacıyla yapılan uygulamaların görünürlüğünün artırılacak."

Kaynak: AA