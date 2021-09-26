Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Haberler
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Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişi bulundu.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişi bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinden dün iki arkadaşıyla mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alana giden Osman Yıldırım (64), bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı.

Ormanlık alanda Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları akşam saatlerinde jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Arama çalışmalarına başlayan Azdavay ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla Yıldırım'a ulaştı. Ormanın içinde olduğunu ama yönünü bulamadığını bildiren Yıldırım'ın bir süre sonra şarjı bittiği için telefonu kapandı.

Jandarmanın yanı sıra arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Afad ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile AFAD'a ait termal drone ile sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonucu Yıldırım, ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
Arkadaşlarıyla ormanlık alanda mantar toplamaya giden adamdan haber alınamıyor

Arkadaşlarıyla ormanlık alanda mantar toplamaya giden adamdan haber alınamıyor
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Haber: Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Haberler
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