Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan iki kişi bulundu Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde mantar toplarken kaybolan 2 kişi bir gün sonra bulundu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde mantar toplarken kaybolan 2 kişi bir gün sonra bulundu.

Şenpazar ilçesi Dere köyünde mantar toplamak için dün ormanlık alana giren Mehmet Kula (50) ile Mehmet Tülekoğlu (50) yollarını kaybetti.

Tülekoğlu ve Kula, saat 19.00 sularında jandarmayı arayarak yardım istedi.

Jandarma ekipleri daha sonra şahıslarla ile iletişime geçerek telefonlarını tasarruflu kullanmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Ormanlık alanda jandarma ekip araçlarından megafon ve sirenlerle şahıslara ulaşılmaya çalışıldı.

Yapılan yoğun aramalar neticesinde ve telefonla yapılan bilgilendirmelerle saat 10.30 sıralarında şahıslara Dereköy köyü Yörecik mevkisindeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Şahısların Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan muayenelerinde herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA