Kastamonu'da mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'nun Küre ilçesinde mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu.
20.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:15
Kastamonu'nun Küre ilçesinde mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu.
Avşar İmam köyünde mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan Murat Demirkan'ın (62) geri dönmemesi üzerine yakınlarınca arama çalışması başlatıldı.
Yakınları tarafından ormanlık alanda hareketsiz yatarken bulunan Demirkan'ın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi.
Demirkan'ın cenazesi, Küre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.
Kaynak: AA