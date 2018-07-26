Kastamonu'da Mantar Toplamaya Giden Kadın Kayboldu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, dün eşi ile çalıştığı orman kesim işi için Akılçalman köyü Buzağıveren Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Şakire Tiryaki (42), bir süre sonra eşinin yanından mantar toplamak için ayrıldı.

Geri dönmeyen 6 çocuk annesi Tiryaki için kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Tiryaki'ye henüz ulaşılamadı.

Arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.