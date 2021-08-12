Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde adeta göle dönen sokaklarda mahsur kalan vatandaşlar, hem helikopterler, hem de dozerler yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde adeta göle dönen sokaklarda mahsur kalan vatandaşlar, hem helikopterler, hem de dozerler yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. AFAD, UMKE, JAK, güvenlik güçleri ve belediye ekiplerinin hummalı çalışması sürerken, vatandaşlar ise güvenli bölgelerde toplanıyor. Aynı zamanda bölgede kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Sel sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, hem helikopter, hem iş makineleri, hem de dozerlerle kurtarılıyor.

Bozkurt'un çamur deryasına dönen sokağında mahsur kalan bir grup vatandaş da bölgeye sevk edilen belediye dozeri ile kurtarıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi! O anlar kamerada
Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi! O anlar kamerada
Selin vurduğu Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok
Selin vurduğu Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Muslera Merve Çoban Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:50:00. #1.14#

title