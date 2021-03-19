Kastamonu'da lisede yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinde korona virüs vakalarının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinde korona virüs vakalarının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyonunda artan korona virüs vakaları nedeniyle Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18 Mart itibariyle 8 gün yüz yüze eğitime ara verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı