Kastamonu'da lisede yüz yüze eğitime ara verildi
19.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:11
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinde korona virüs vakalarının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinde korona virüs vakalarının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyonunda artan korona virüs vakaları nedeniyle Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18 Mart itibariyle 8 gün yüz yüze eğitime ara verildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı