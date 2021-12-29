KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da otomobil lastiği ile jant ve gösterge panelleri çalan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobil lastiği ile jant ve gösterge panelleri çalan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Gömeç köyünde Ü.B'ye ait 4 oto lastiği ve çelik jant ile 3 otomobilin gösterge paneli çalındı.

İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın faallerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen V.B, F.Ş. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Lastik, jant ve gösterge paneli çalan 3 kişi tutuklandı

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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