Kastamonu'da Kuzeykent Pazarı perşembe günleri kurulacak

Kastamonu'nun en büyük mahallesi olan Kuzeykent Mahallesi'nde pazar günleri kurulan semt pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri kapsamında Perşembe günleri kurulacak.

Kastamonu'nun en büyük mahallesi olan Kuzeykent Mahallesi'nde pazar günleri kurulan semt pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri kapsamında Perşembe günleri kurulacak.

Kastamonu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacağından Pazar günleri kurulan Kuzeykent Pazarı, Perşembe günleri kurulacaktır" denildi. Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez ise, "Son getirilen kısıtlamalar nedeni ile pazar günü mahallemizde kurulan semt pazarının perşembe günü aynı yerde kurulması kararlaştırıldı. İlki yarın kurulacak pazarda maske, mesafe ve hijyen kuralları ile alınan tüm tedbirlere uymalıyız. Hep birlikte en kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağımıza inancım tamdır" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı