Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

11.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:46
Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

ilçesine bağlı Akçabel köyünde H.G. ile amcasının oğlu Hüseyin G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.G, yanında bulunan silahla Hüseyin G'ye ateş etti.

Hüseyin G, olay yerinde yaşamını yitirdi. H.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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