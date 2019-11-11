Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde H.G. ile amcasının oğlu Hüseyin G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.G, yanında bulunan silahla Hüseyin G'ye ateş etti.
Hüseyin G, olay yerinde yaşamını yitirdi. H.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.