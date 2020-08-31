Kastamonu'da kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
Kastamonu'da su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
31.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:16
Kastamonu'da su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
AFAD ekipleri, kent merkezine bağlı Yukarıbatak köyü Koparan Mahallesi'nde su kuyusuna koyun düştüğü bilgisi aldı.
Bölgeye giden ekipler, kuyuya inerek koyuna halat bağladı.
Daha sonra ekiplerin halatı çekerek kurtardığı koyun sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA