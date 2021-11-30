Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi - Haberler
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Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi

Kastamonu'nun Abana, Şenpazar, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Kastamonu'nun Abana, Şenpazar, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Abana'da etkili olan rüzgarın saatteki hızı 107 kilometreye kadar çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı şantiye binasının çatısı uçtu, balıkçıların ağ ve malzeme koymak için inşa ettiği çadırlar yıkıldı.

Hacıveli mevkisinde ise sezonluk bir işletmenin kabinleri devrildi. Balıkçılar, barınağa gelerek teknelerini güvenli alana demirledi.

Çatalzeytin'de ise saatteki hızı 66 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle deniz kenarında yer alan kameriyelerden biri çocuk parkına uçtu, aydınlatma direklerinde hasar oluştu. Barışkent Sitesi'nin çatısı ile Ginolu mevkisindeki bir restoranın çatı kısmında ise hasar meydana geldi.

Şenpazar ilçesi Aşıklı köyü Orta Mahalle'de Yüksel Erdoğan'a ait evin balkonunun sundurması ile Çevrik Mahallesi'ndeki bir ambarın çatısı uçtu.

Bozkurt ilçesinde de Merkez Mahallesi Pazar Sokak'ta bir apartmanın çatısı uçarak yan taraftaki diğer apartmanlara zarar verdi.

Ayrıca Ezine Çayı kenarındaki konteynerler dereye devrildi, penceresi açık olan evlerin camlarının kırıldığı görüldü.

Apartmanın çatısının uçtuğunu gören Fatih Öztürk, AA muhabirine, "Fırtına başladı, ben dükkanımı kapatmıştım, yoldan geçiyordum. Hızlı hızlı koşuyordum, çatı bir uçtu bu tarafa vurdu. Allah beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi

Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi

Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi

Kastamonu'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, yapılara zarar verdi

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AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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